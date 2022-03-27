Зеленый коридор в Славутиче: горсовет объяснил, что сегодня его не будет

В Славутиче, в котором находятся российские оккупанты, сегодня утром, 27 марта, объявили о проведении гуманитарных коридоров для местных жителей.

Впоследствии Славутицкий городской совет уточнил, что эвакуации сегодня не будет, сейчас вопрос коридора еще только на стадии планирования.

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Изучается вопрос о количестве желающих выехать из города. Когда он будет, можно ли будет ехать своими машинами и ответы на другие вопросы пока неизвестны. Следите за информацией в официальных группах,

– говорится в сообщении горсовета.

На утреннее объявление о зеленых коридорах в Славутиче отреагировал председатель КГГА Алексей Кулеба. Он отметил, что эта информация не является официальной, ведь 27 марта в Киевской области не запланировано ни одного "зеленого коридора". Он пригласил всех жителей Киевщины и в частности Славутича отнестись к этому ответственно и не приобщаться к сомнительным эвакуационным рейсам.

Напомним, что выезжая без официально согласованных гумкоридоров или садясь в неизвестные автобусы вы можете оказаться в опасности, получить травмы от обстрелов оккупантов в пути или быть незаконно депортированным.

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