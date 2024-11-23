Речь идет о гибели исполняющего обязанности президента Чеченской республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg.

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Что известно о первой жертве путинских убийств за рубежом

Недавно обнародованный отчет американской разведки раскрывает детали нескольких убийств, связанных с Кремлем, начиная с 2000 года, когда российский диктатор пришел к власти. Двухстраничный документ, датированный 11 июля 2016 года, называется "Заказанные Кремлем убийства за рубежом, вероятно, будут продолжаться" и содержит отредактированные разделы с целью защиты секретной информации.

В докладе подчеркивается, что "первый явный случай", когда президент Владимир Путин заказал убийство за пределами России, произошел в 2004 году в Катаре. Тогда два офицера российской военной разведки были осуждены за убийство чеченского лидера Зелимхана Яндарбиева, который был признан террористом как Соединенными Штатами, так и Организацией Объединенных Наций.

Как произошло убийство Зелимхана Яндарбиева

Из открытых источников известно, что Зелимхан Яндарбиев был активным участником чеченского освободительного движения. Он участвовал в Первой чеченской войне, а также был правой рукой Джохара Дудаева.

После гибели Дудаева он был исполняющим обязанности президента Чеченской республики Ичкерия в 1996 – 1997 годах. Также был председателем переговорной группы с чеченской стороны с Россией по прекращению огня, а также полномочным представителем президента Аслана Масхадова в мусульманских странах.

Яндарбиев некоторое время проживал в Объединенных Арабских Эмиратах и много путешествовал по исламским странам. В конце концов он поселился в Катаре с женой и детьми. Этот шаг произошел на фоне дипломатического давления со стороны России, которая ограничила его возможности для переезда.

В 2002 году российские власти возбудили уголовное дело против Яндарбиева, выдвинув ему три обвинения: участие в вооруженном мятеже, участие в незаконных вооруженных формированиях и покушение на убийство сотрудников правоохранительных органов. Впоследствии Яндарбиев был объявлен в российский и международный розыск. В июле 2003 года, по рекомендации России, Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Талибана, "Аль-Каиды" и связанных с ними лиц включил Яндарбиева в свой санкционный список. Однако Катар отказался вводить какие-либо санкции против чеченского политика.

13 февраля 2004 года в столице Катара городе Доха был взорван автомобиль, в котором Яндарбиев возвращался домой из мечети вместе с двумя охранниками и 13-летним сыном Даудом. Охранники погибли на месте, сын был ранен, а Зелимхана Яндарбиева с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он скончался.

Через месяц после трагедии катарские службы безопасности задержали трех граждан России по обвинению в организации террористической атаки. Среди задержанных был дипломат Александр Фетисов, который впоследствии был освобожден. Двое других, Анатолий Белашков и Василий Пугачев, оба работали на технических должностях в российском посольстве, предстали перед судом и были признаны виновными. Каждый из них был приговорен к 25 годам лишения свободы. Однако впоследствии они были освобождены по соглашению, достигнутому с российским правительством.