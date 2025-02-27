Об этом рассказывает 24 Канал с ссылкой Национальное антикоррупционное бюро Украины. Среди фигурантов дела– заместитель председателя КГГА, депутаты Киевсовета и бывший депутат, организовавший схему.

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Появились записи разговоров чиновников

НАБУ расследует коррупционную сделку, по которому земельные участки в Киеве распределялись в интересах заинтересованных лиц. По данным следствия, организатором схемы был эксдепутат Киевсовета Денис Комарницкий. К ней также привлекли заместителя председателя КГГА Петра Оленича и депутатов Киевсовета Михаила Терентьева и Елену Марченко.

По версии следствия, чиновники использовали служебное положение, чтобы принимать выгодные решения по распределению столичной земли. В результате город потерял более 11 миллионов гривен.

Что известно о подозреваемых

Суд уже избрал меру пресечения Петру Оленичу– содержания под стражей с возможностью внесения 15 миллионов гривен залога. А организатора схемы Дениса Комарницкого объявили в розыск.

НАБУ продолжает расследование, а записи прослушивания могут стать ключевыми доказательствами по делу.