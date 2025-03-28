В частности, в сети показали кадры, как несколько человек застряли на вершине небоскреба в Бангкоке, передает 24 Канал.

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Землетрясение застало людей на верхушке небоскреба

Люди на верхушке бангкокского небоскреба опубликовали жуткие кадры.

На видео хорошо заметны сильные толчки. Вода из бассейна выливалась наружу.

К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

Землетрясение застало людей на верхушке небоскреба в Бангкоке: смотрите видео

Чего не скажешь о другой 30-этажке в Бангкоке. Этот небоскреб был еще на этапе строительства. Из-за землетрясения он обвалился моментально.

По состоянию на вечер 28 марта известно, что под завалами погибли по меньшей мере 8 человек. Еще более сотни человек считаются пропавшими без вести. Многие из них оказались под завалами и застряли в шахте лифта.

Предварительно, все эти люди – строители.