В частности, в сети показали кадры, как несколько человек застряли на вершине небоскреба в Бангкоке, передает 24 Канал.
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Землетрясение застало людей на верхушке небоскреба
Люди на верхушке бангкокского небоскреба опубликовали жуткие кадры.
На видео хорошо заметны сильные толчки. Вода из бассейна выливалась наружу.
К счастью, здесь обошлось без пострадавших.
Землетрясение застало людей на верхушке небоскреба в Бангкоке: смотрите видео
Чего не скажешь о другой 30-этажке в Бангкоке. Этот небоскреб был еще на этапе строительства. Из-за землетрясения он обвалился моментально.
По состоянию на вечер 28 марта известно, что под завалами погибли по меньшей мере 8 человек. Еще более сотни человек считаются пропавшими без вести. Многие из них оказались под завалами и застряли в шахте лифта.
Предварительно, все эти люди – строители.