Зокрема, у мережі показали кадри, як декілька людей застрягли на вершині хмарочоса у Бангкоку, передає 24 Канал.

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Землетрус застав людей на верхівці хмарочоса

Люди на верхівці бангкокського хмарочоса опублікували моторошні кадри.

На відео добре помітні сильні поштовхи. Вода із басейну виливалася на зовні.

На щастя, тут минулося без постраждалих.

Землетрус застав людей на верхівці хмарочоса у Бангкоку: дивіться відео

Чого не скажеш про іншу 30-поверхівку у Бангкоку. Цей хмарочос був ще на етапі будівництва. Через землетрус він обвалився вмить.

Станом на вечір 28 березня відомо, що під завалами загинуло щонайменше 8 осіб. Ще понад сотня людей вважається зниклою безвісти. Багато із них опинилися під завалами та застрягли у шахті ліфта.

Попередньо, усі ці люди – будівельники.