В Украине снова произошло землетрясение: где именно и насколько сильным оно было

В Украине зафиксировали землетрясение. На этот раз подземные толчки произошли в Черновицкой области.

Это уже не первый случай сейсмической активности в регионе за последнее время. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Смотрите также Одесса может уйти под воду: при каких условиях это произойдет

Что известно о землетрясении на Буковине?

4 февраля 2026 года землетрясение зарегистрировали в Черновицкой области. Подземные толчки произошли в 23:44 в Днестровском районе, на территории Сокирянской общины.

Магнитуда землетрясения составляла 1,7 по шкале Рихтера, глубина – около 3 километров.

По классификации сейсмологов, он относится к неощутимым и обычно не ощущается людьми.

Это не единственный случай за последнее время: где еще фиксировали землетрясения?