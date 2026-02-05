В Украине снова произошло землетрясение: где именно и насколько сильным оно было
- 4 февраля 2026 года в Черновицкой области, в Днестровском районе, зарегистрировали землетрясение магнитудой 1,7.
- Подземные толчки были неощутимы для людей и произошли на глубине около 3 километров.
В Украине зафиксировали землетрясение. На этот раз подземные толчки произошли в Черновицкой области.
Это уже не первый случай сейсмической активности в регионе за последнее время. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Смотрите также Одесса может уйти под воду: при каких условиях это произойдет
Что известно о землетрясении на Буковине?
4 февраля 2026 года землетрясение зарегистрировали в Черновицкой области. Подземные толчки произошли в 23:44 в Днестровском районе, на территории Сокирянской общины.
Магнитуда землетрясения составляла 1,7 по шкале Рихтера, глубина – около 3 километров.
По классификации сейсмологов, он относится к неощутимым и обычно не ощущается людьми.
Это не единственный случай за последнее время: где еще фиксировали землетрясения?
2 февраля землетрясение произошло в Азовском море. Эпицентр был на глубине 10 километров, толчки ощущались на расстояние до 300 километров, в частности в Днепре, Запорожье и Донецкой области.
В Хмельницкой области 19 января зафиксировали очень слабое землетрясение. Его магнитуда была настолько низкой, что люди его и не чувствовали. Никаких разрушений или угрозы для населения не было.
В западном регионе Украины слабое землетрясение произошло в декабре. Толчки были едва ощутимыми и не повлекли никаких негативных последствий. Специалисты отметили, что такая сейсмическая активность не является опасной.
В Черновицкой области ночью 13 декабря зафиксировали землетрясение умеренной слабости. Некоторые жители могли почувствовать легкие толчки, но разрушений не было.