Землетрясение в Хорватии 28 декабря 2020 года повредило здание тюрьмы в городе Сисак. Там отбывали наказание двое граждан Украины – они не пострадали.

Что известно об украинцах

Всех заключенных временно перевезли в тюрьму в Загреб. Об этом заявил посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич, сообщает "Украинская правда".

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В результате разрушительного землетрясения в Хорватии 28 – 29 декабря 2020 года получило повреждения здание тюрьмы в городе Сисак, где находились 2 заключенных граждан Украины,

– рассказал Кирилич.

По его словам, украинцы в тюрьме не пострадали. Впрочем, их дополнительно осмотрят врачи, а также предоставят возможность связаться с родными.

Посольство поддерживает контакт с родственниками заключенных и предоставляет им информационную помощь.

Землетрясения в Хорватии: что известно