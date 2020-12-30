Землетрясение в Хорватии коснулось двух заключенных украинцев
Землетрясение в Хорватии 28 декабря 2020 года повредило здание тюрьмы в городе Сисак. Там отбывали наказание двое граждан Украины – они не пострадали.
Что известно об украинцах
Всех заключенных временно перевезли в тюрьму в Загреб. Об этом заявил посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич, сообщает "Украинская правда".
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В результате разрушительного землетрясения в Хорватии 28 – 29 декабря 2020 года получило повреждения здание тюрьмы в городе Сисак, где находились 2 заключенных граждан Украины,
– рассказал Кирилич.
По его словам, украинцы в тюрьме не пострадали. Впрочем, их дополнительно осмотрят врачи, а также предоставят возможность связаться с родными.
Посольство поддерживает контакт с родственниками заключенных и предоставляет им информационную помощь.
Землетрясения в Хорватии: что известно
- 28 декабря в стране случились первые 2 мощных землетрясения. Опасная стихия повредила украинское посольство, но, к счастью, никто не пострадал.
- Утром 30 декабря случилось 3 новых землетрясения.
- Число жертв в результате стихии возросло до 7. Кроме того, под завалами церкви в Зазине нашли тело 12-летней девочки.
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