Землетрус у Хорватії торкнувся двох ув'язнених українців
Землетрус у Хорватії 28 грудня 2020 року пошкодив будівлю в'язниці у місті Сісак. Там відбували покарання двоє громадян України – вони не постраждали.
Що відомо про українців
Усіх ув'язнених тимчасово перевезли у в'язницю в Загреб. Про це заявив посол України в Хорватії та за сумісництвом у Боснії та Герцеговині Василь Кирилич, повідомляє "Українська правда".
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Унаслідок руйнівного землетрусу в Хорватії 28 – 29 грудня 2020 року зазнала пошкодження будівля в'язниці у місті Сісак, де перебували 2 ув'язнених громадян України,
– розповів Кирилич.
За його словами, українці у в'язниці не постраждали. Втім, їх додатково оглянуть лікарі, а також нададуть можливість зв'язатися з рідними.
Посольство підтримує контакт з родичами ув'язнених та надає їм інформаційну допомогу.
Землетруси у Хорватії: що відомо
- 28 грудня в країні відбулися перші 2 потужних землетруси. Небезпечна стихія пошкодила українське посольство, але, на щастя, ніхто не постраждав.
- Зранку 30 грудня трапилася 3 нові землетруси.
- Кількість жертв внаслідок стихії зросла до 7. Крім того, під завалами церкви в Зазіні знайшли тіло 12-річної дівчинки.
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