Землетрус у Хорватії 28 грудня 2020 року пошкодив будівлю в'язниці у місті Сісак. Там відбували покарання двоє громадян України – вони не постраждали.

Що відомо про українців

Усіх ув'язнених тимчасово перевезли у в'язницю в Загреб. Про це заявив посол України в Хорватії та за сумісництвом у Боснії та Герцеговині Василь Кирилич, повідомляє "Українська правда".

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Унаслідок руйнівного землетрусу в Хорватії 28 – 29 грудня 2020 року зазнала пошкодження будівля в'язниці у місті Сісак, де перебували 2 ув'язнених громадян України,

– розповів Кирилич.

За його словами, українці у в'язниці не постраждали. Втім, їх додатково оглянуть лікарі, а також нададуть можливість зв'язатися з рідними.

Посольство підтримує контакт з родичами ув'язнених та надає їм інформаційну допомогу.

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