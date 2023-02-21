Мир продолжает трясти: в Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,1

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC-CSEM) землетрясение произошло около 9 часов утра по местному времени.

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В EMSC-CSEM отметили, что глубина землетрясения составляет 10 километров. Катаклизм был магнитудой 5,1. Его зафиксировали за 216 километров северо-восточнее столицы Исландии – Рейкьявика.

Издание Visir.is отметило, что землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано около 08:41 в стратовулкане Бардарбунга.

Потом было несколько афтершоков. В последние годы в регионе зафиксировано несколько землетрясений подобной магнитуды.

В последний раз землетрясение подобного масштаба произошло в июле 2022 года. Тогда его магнитуда составила 4,9. Перед этим был еще один – 4,8. Метеорологическое управление получило сообщение о том, что землетрясение ощущалось в Акюрейре.

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В Исландии произошло землетрясение (отметка зеленой звездой) / Скриншот Visir.is

В Турции снова произошло землетрясение

Новые землетрясения в Турции произошли 20 февраля. Спасатели начали разбирать завалы. Пострадали территории турецкой провинции Хатай.

По состоянию на утро 21 февраля известно о шести погибших. Однако количество жертв может расти.

Заметим, что в результате землетрясений 6 февраля в Турции и Сирии погибли более 46 тысяч человек.