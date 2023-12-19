Спасательные работы продолжаются. Все, что известно о жертвах и раненых в результате землетрясения в Китае, рассказывает 24 Канал.

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Сколько погибших и раненых в Китае

Государственное телевидение CCTV сообщило, что в результате землетрясения в провинции Ганьсу погибли 100 человек, еще 11 – в провинции Цинхай. Уже вскоре количество жертв возросло до 118.

Власти уже мобилизовали ряд экстренных служб. Впрочем, спасательные работы могут быть затруднены из-за минусовой температуры. Большая часть Китая борется с морозами. Начавшаяся на прошлой неделе волна холода продолжает охватывать страну.

В провинции Ганьсу по состоянию на 07:50 вторника (23:50 по Гринвичу в понедельник) во время землетрясения погибли 105 человек. Пострадали 397 человек. По состоянию на 09:30, по данным властей провинции, 16 человек находились в критическом состоянии.

Государственные СМИ также сообщили, что количество погибших в Цинхае возросло по меньшей мере до 13. Ранено 182 человека.

Кратко о последствиях землетрясения