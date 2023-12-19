Более 100 жертв и более 6 тысяч поврежденных зданий: жуткие видео землетрясения в Китае

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2. Уже известно о по меньшей мере 118 погибших, сотнях пострадавших и тысячах разрушенных зданий.

В сети распространяют видео с момента землетрясения и его последствий. Увиденное впечатляет, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Сотни погибших и пострадавших: в Китае возросло количество жертв в результате землетрясения

Китай всколыхнуло мощное землетрясение

Землетрясение произошло в 23:59 по местному времени (15:59 по Гринвичу) в уезде Цзышань северо-западной китайской провинции Ганьсу в понедельник на глубине 10 километров.

Около полуночи Китай всколыхнуло землетрясение: смотрите видео

Землетрясение в Китае: смотрите видео

Министерство по чрезвычайным ситуациям уже объявило чрезвычайную ситуацию четвертого уровня.

Спасательные работы продолжаются. Уже известно, что количество жертв возросло, по меньшей мере, до 118.

Разбор завалов продолжается: смотрите видео

По состоянию на 07:50 вторника в провинции Ганьсу погибли 105 человек. Пострадали 397. Также СМИ сообщали, что 16 человек находились в критическом состоянии.

Число погибших в Цинхае возросло до не менее 13. Ранены 182 человека.

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Государственное информагентство Xinhua сообщало, что в результате землетрясения повреждено 6381 здание в Цзишишане.

Повреждено более 6 тысяч зданий: смотрите видео