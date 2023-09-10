Люди держатся подальше от построек. Некоторые из них повреждены и есть опасения, что они могут рухнуть.

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В Марракеше люди провели ночь на улице

Как стало известно, многие решили провести ночь на улице, боясь спать дома на случай дальнейших толчков. Так, в парке Оливера в центре Марракеша сотни людей ночевали, лежа на одеялах и самодельных матрасах.

Ночью на улице оказались дети, пожилые люди и другие, которые приносили вещи и сумки с одеждой и едой, готовясь к длительному пребыванию вдали от дома.

Сейчас по всему городу приспущены флаги в знак трехдневного национального траура.

Рейсы в и из Марракеша работали в основном в обычном режиме, хотя в ночь на 10 сентября аэропорт был достаточно забит – десятки туристов ночевали на полу в главном терминале.

Также отмечается, что пережившие землетрясение марокканцы собрались на ночь под открытым небом в горах Высокого Атласа.

Обратите внимание! Всемирная организация здравоохранения заявила, что более 300 000 человек пострадали в Марракеше и близлежащих районах.

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