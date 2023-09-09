Следует отметить, что это было сильнейшее землетрясение в стране с начала 1900 года. Где расположен эпицентр смертоносного землетрясения в Марокко – читайте в материале 24 Канала.
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Что известно об эпицентре землетрясения в Марокко
По данным Геологической службы США, землетрясение в Марокко произошло на относительно небольшой глубине – всего лишь 18,5 километра в горном районе Игил. Магнитуду природного бедствия оценили в 6,8 единицы по шкале Рихтера.
Марокканские СМИ отметили, что эпицентр землетрясения находился в горах Высокий Атлас. В частности, ближайшим местом этих высот является населенный пункт Адассил в провинции Эль-Хауз, входящий в регион Марракеш – Сафи.
Где расположен эпицентр землетрясения в Марокко: смотрите карту
Стоит отметить, что горный хребет Высокий Атлас расположен примерно в 72 километрах к юго-западу от города Марракеш. Это наиболее туристическое место в стране.
Что известно о землетрясении в Марокко
- Масштабный за последние сто лет землетрясение в Марокко произошел поздно вечером 8 сентября. В результате в стране были разрушены исторические здания, которые являются частью мирового наследия ЮНЕСКО
- Очевидцы отмечали, что здания после землетрясения "складывались через несколько секунд". В то же время медицинские службы не могли полностью справиться с жертвами и пострадавшими в результате землетрясения в Марокко, поскольку их количество было большим.
- Сейчас известно о более чем 600 жертвах вследствие природного бедствия в Марокко. Однако это количество может увеличиваться, поскольку спасатели не могут добраться до самых поврежденных мест из-за завалов на дорогах Марокко.
- Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что сейчас информация о жертв среди украинцев в Марокко нет. Однако посольство находится на связи с властями Марокко, чтобы проверить эту информацию.