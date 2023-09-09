Следует отметить, что это было сильнейшее землетрясение в стране с начала 1900 года. Где расположен эпицентр смертоносного землетрясения в Марокко – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об эпицентре землетрясения в Марокко

По данным Геологической службы США, землетрясение в Марокко произошло на относительно небольшой глубине – всего лишь 18,5 километра в горном районе Игил. Магнитуду природного бедствия оценили в 6,8 единицы по шкале Рихтера.

Марокканские СМИ отметили, что эпицентр землетрясения находился в горах Высокий Атлас. В частности, ближайшим местом этих высот является населенный пункт Адассил в провинции Эль-Хауз, входящий в регион Марракеш – Сафи.

Где расположен эпицентр землетрясения в Марокко: смотрите карту

Стоит отметить, что горный хребет Высокий Атлас расположен примерно в 72 километрах к юго-западу от города Марракеш. Это наиболее туристическое место в стране.

Что известно о землетрясении в Марокко