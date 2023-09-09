Варто зазначити, що це був найсильніший землетрус у країні з початку 1900 року. Де розташований епіцентр смертоносного землетрусу в Марокко – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про епіцентр землетрусу в Марокко

За даними Геологічної служби США, землетрус у Марокко стався на відносно невеликій глибині – всього лише 18,5 кілометра у гірському районі Ігіл. Магнітуду природного лиха оцінили у 6,8 одиниці за шкалою Ріхтера.

Марокканські ЗМІ зазначили, що епіцентр землетрусу був у горах Високий Атлас. Зокрема, найближчим місцем до цих висот є населений пункт Адассіл у провінції Ель-Хауз, що входить до регіону Марракеш – Сафі.

Де розташований епіцентр землетрусу в Марокко: дивіться карту

Варто зазначити, що гірський хребет Високий Атлас розташований приблизно за 72 кілометри на південний захід від міста Марракеш. Воно є найбільш туристичним місцем у країні.

Що відомо про землетрус в Марокко