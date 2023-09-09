В настоящее время известно по меньшей мере о 820 погибших в результате смертоносной катастрофы. Точное количество жертв и пострадавших в результате землетрясения в Марокко удастся установить после того, как закончат поисково-спасательные операции.

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Как выглядели первые секунды землетрясения в Марокко

На видео можно увидеть, что землетрясение в Марокко произошло около 23 часов 12 минут по местному времени. За несколько секунд до беды люди спокойно сидели и гуляли по улицам одного из населенных пунктов страны.

Первые секунды землетрясения в Марокко: смотрите видео

После того как начались толчки, марокканцы ринулись в разные стороны, чтобы спастись от беды. На одной из улиц граждан, которые хотели спрятаться от землетрясения, обрушилось на голову здание.

Нескольким десяткам людей все же удалось спастись. В настоящее время неизвестно, сколько человек на видео пострадали в результате землетрясения.

Что рассказали очевидцы о землетрясении в Марокко

Гражданка Марокко Фатима рассказала журналистам, что ее здание в населенном пункте Асни в предгорье Высокого Атласа было разрушено землетрясением. Ее населенный пункт расположен далеко от других.

Я едва успела схватить детей и выбежать, когда увидела, что мой дом рушится на глазах. У соседа тоже обрушился дом, под завалами двое погибших,

– рассказала она.

Она добавила, что в ее селе некому помочь извлечь погибших из-под руин, ведь оно в очень плохом состоянии из-за разрушений.

Впоследствии 50-летний Мохаммед из соседнего населенного пункта Уирган сказал, что потерял во время землетрясения четырех членов семьи. Он сказал, что ему удалось бесполезно выбраться из-под завалов с двумя детьми.

"Мы вместе с властью выходим на улицу и пытаемся вытащить погибших из-под завалов. Многие люди повезли в больницу на моих глазах. Надеемся на чудеса, что людей вытащат и они будут живы", - подчеркнул он.

Марокканец Мустафа Луаанаби, также живущий в предгорьях Атласских гор, описал момент землетрясения, сказав, что были "громкие, оглушительные звуки". По его словам, было ощущение, будто "поезд проезжал прямо посреди гостиной".

Моя семья скрылась на улице, где осталась до конца ночи, поскольку толчки продолжались до 8 часов утра. Никто не спал всю ночь из-за подземных толчков, и шум от них вызывал панику,

– подчеркнул он.

Дом Луаанаби пережил землетрясение, но город недалеко сравнен с землей. Так, местные жители не могут достать тела из-под обломков, а многие деревни в предгорьях Атласских гор вблизи эпицентра землетрясения изолированы и труднодоступны.

Что известно о землетрясении в Марокко