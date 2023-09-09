Наразі відомо про щонайменше 820 загиблих внаслідок смертоносної катастрофи. Точну кількість жертв і постраждалих внаслідок землетрусу в Марокко вдасться встановити після того, як закінчать пошуково-рятувальні операції.

До теми Де розташований епіцентр смертоносного землетрусу у Марокко: показуємо на карті

Як виглядали перші секунди землетрусу в Марокко

На відео можна побачити, що землетрус у Марокко стався близько 23 години 12 хвилин за місцевим часом. За кілька секунд до лиха, люди спокійно сиділи й гуляли вулицями одного з населених пунктів країни.

Перші секунди землетрусу в Марокко: дивіться відео

Після того, як почалися поштовхи, марокканці ринулися в різні сторони, щоб урятуватися від лиха. На одній із вулиць на громадян, що хотіли сховатися від землетрусу, обрушилася на голову будівля.

Кільком десяткам людей усе ж вдалося врятуватися. Наразі достеменно невідомо, скільки осіб на відео постраждали внаслідок землетрусу.

Що розповіли очевидці про землетрус у Марокко

Громадянка Марокко Фатіма розповіла журналістам, що її будинок у населеному пункті Асні в передгір'ї Високого Атласу був зруйнований землетрусом. Її населений пункт розташований доволі далеко від інших.

Я ледве встигла схопити дітей і вибігти, як побачила, що мій будинок руйнується на очах. У сусіда теж обвалився будинок, під завалами двоє загиблих,

– розповіла вона.

Вона додала, що в її селі нема кому допомогти витягти загиблих з-під руїн, адже воно в дуже поганому стані через руйнування.

Згодом 50-річний Мохаммед із сусіднього населеного пункту Уірган сказав, що втратив під час землетрусу чотирьох членів родини. Він сказав, що йому вдалося безнапасно вибратися з-під завалів з двома дітьми.

"Ми разом із владою виходимо на вулицю і намагаємося витягти загиблих з-під завалів. Багато-багато людей повезли до лікарні на моїх очах. Сподіваємося на чудеса, що людей витягнуть і вони будуть живі", – наголосив він.

Марокканець Мустафа Луаанабі, який також живе в передгір'ях Атлаських гір, описав момент землетрусу, сказавши, що були "гучні, оглушливі звуки". За його словами, було відчуття, ніби "поїзд проїжджав прямо посередині вітальні".

Моя родина втекла на вулицю, де залишилася до кінця ночі, оскільки поштовхи тривали до 8 години ранку. Ніхто не спав всю ніч через підземні поштовхи, і шум від них викликав паніку,

– наголосив він.

Будинок Луаанабі пережив землетрус, але місто неподалік зрівняно з землею. Так, місцеві жителі не можуть дістати тіла з-під уламків, а багато сіл у передгір'ях Атлаських гір поблизу епіцентру землетрусу ізольовані та важкодоступні.

Що відомо про землетрус у Марокко