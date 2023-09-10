Люди тримаються подалі від будівель. Деякі з них пошкоджені і є побоювання, що вони можуть завалитися.
Важливо У Марокко стався потужний землетрус: кількість жертв дуже різко зросла
У Марракеші люди провели ніч на вулиці
Як стало відомо, багато людей вирішили провести ніч на вулиці, боячись спати вдома на випадок подальших поштовхів. Так, у парку Олівера в центрі Марракеша сотні людей ночували, лежачи на ковдрах і саморобних матрацах.
Вночі на вулиці опинились діти, люди похилого віку та інші, які приносили речі та сумки з одягом і їжею, готуючись до тривалого перебування далеко від дому.
Зараз по всьому місту приспущені прапори на знак триденної національної жалоби.
Рейси до та з Марракеша працювали здебільшого у звичайному режимі, хоча в ніч на 10 вересня аеропорт був досить забитий – десятки туристів ночували на підлозі у головному терміналі.
Також зазначається, що марокканці, які пережили землетрус, зібралися на ніч під відкритим небом у горах Високого Атласу.
Землетрус у Марокко: останні новини
- Нагадаємо, що у Марокко ввечері 8 вересня стався масштабний землетрус, який спричинив руйнування по всій країні. У мережі з'явилося відео, де можна побачити перші секунди після виникнення природного лиха.
- Де розташований епіцентр смертоносного землетрусу в Марокко – 24 Канал детальніше розповів тут.
- До речі, у МВС країни розповіли, що станом на 04:49 10 вересня кількість жертв внаслідок землетрусу зросла до 2 012 людей. Окрім того, постраждали 2 059 людини, з них у важкому стані – 1 404.
- Люди загинули у Марракеші та 5 провінціях, що розташовані поблизу землетрусу. Рятувальники намагаються дістатися віддалених районів. Існує ймовірність того, що кількість жертв знову зросте.