Люди тримаються подалі від будівель. Деякі з них пошкоджені і є побоювання, що вони можуть завалитися.

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У Марракеші люди провели ніч на вулиці

Як стало відомо, багато людей вирішили провести ніч на вулиці, боячись спати вдома на випадок подальших поштовхів. Так, у парку Олівера в центрі Марракеша сотні людей ночували, лежачи на ковдрах і саморобних матрацах.

Вночі на вулиці опинились діти, люди похилого віку та інші, які приносили речі та сумки з одягом і їжею, готуючись до тривалого перебування далеко від дому.

Зараз по всьому місту приспущені прапори на знак триденної національної жалоби.

Рейси до та з Марракеша працювали здебільшого у звичайному режимі, хоча в ніч на 10 вересня аеропорт був досить забитий – десятки туристів ночували на підлозі у головному терміналі.

Також зазначається, що марокканці, які пережили землетрус, зібралися на ніч під відкритим небом у горах Високого Атласу.

Зверніть увагу! Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що понад 300 000 осіб постраждали в Марракеші та прилеглих районах.

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