Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Трампа.

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Что написал Трамп о землетрясении на Камчатке 30 июля?

Он призвал заходить на сайт национальной метеорологической службы (NOAA), чтобы быть информированными.

В связи с мощным землетрясением, которое произошло в Тихом океане, для жителей Гавайских островов объявлено предупреждение о цунами. На Аляске и Тихоокеанском побережье США объявлена опасность цунами. Япония также находится на пути. Пожалуйста, посетите https://tsunami.gov для получения последней информации. БУДЬТЕ СИЛЬНЫМИ И ОСТАВАЙТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!

– написал Трамп.

Премьер-министр Японии поручил правительству своевременно и точно сообщать общественности об угрозе цунами и "тщательно осуществлять меры по предотвращению ущерба, такие как эвакуация населения".

"Следует оперативно оценивать ситуацию с убытками, тесно сотрудничать с местными органами власти, ставя на первое место человеческую жизнь, и прилагать объединенные правительственные усилия для полного решения вопросов предотвращения ущерба", – говорится в сообщении.

В Северо-Курильске, как сообщают российские СМИ, волной цунами смыло завод по переработке рыбы. Люди массово уезжают из городов Камчатки, на дорогах пробки. Есть пострадавшие из-за стихии.

На полуострове недавно уже прошло землетрясение, но это стало самым большим за последнее десятилетие.