Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа.

Дивіться також Рідкісний за силою землетрус сколихнув Камчатку: низка країн оголосили загрозу цунамі

Що написав Трамп про землетрус на Камчатці 30 липня?

Він закликав заходити на сайт національної метеорологічної служби (NOAA), щоб бути поінформованими.

У зв'язку з потужним землетрусом, який стався в Тихому океані, для жителів Гавайських островів оголошено попередження про цунамі. На Алясці та Тихоокеанському узбережжі США оголошено небезпеку цунамі. Японія також знаходиться на шляху. Будь ласка, відвідайте https://tsunami.gov для отримання останньої інформації. БУДЬТЕ СИЛЬНИМИ І ЗАЛИШАЙТЕСЯ В БЕЗПЕЦІ!

– написав Трамп.

Прем'єр-міністр Японії доручив уряду своєчасно і точно повідомляти громадськість щодо загрози цунамі та "ретельно здійснювати заходи щодо запобігання збиткам, такі як евакуація населення".

"Слід оперативно оцінювати ситуацію зі збитками, тісно співпрацювати з місцевими органами влади, ставлячи на перше місце людське життя, і докладати об'єднаних урядових зусиль для повного вирішення питань запобігання збиткам", – ідеться в повідомленні.

В Сєверо-Курільську, як повідомляють російські ЗМІ, хвилею цунамі змило завод з переробки риби. Люди масово їдуть з міст Камчатки, на дорогах затори. Є постраждалі через стихію.

На півострові нещодавно вже пройшов землетрус, але цей став найбільшим за останнє десятиліття.