На Ивано-Франковщине в Долинском районе за сутки 1 июня произошли два землетрясения. Хотя их магнитуда была невысокой, жители местных сел хорошо почувствовали толчки в своих домах.

О втором землетрясении на Прикарпатье за ​​сутки сообщили на сайте Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Детальнее о первом землетрясении Было хорошо ощутимо: на Ивано-Франковщине произошло землетрясение

Землетрясения на Прикарпатье: как это было

Первые толчки зафиксировали в 7:22. Источник землетрясения располагался в районе города Долина, что в Ивано-Франковской области. Началось землетрясение на глубине 2 километра. Ближайшее село, возле которого произошли толчки – Якубов.

Землетрясение могли чувствовать люди внутри помещения, особенно на верхних этажах. Как отмечают сейсмологи, он не нес угрозы для населения. Его магнитуда по шкале Рихтера достигала 3,2.

Второе землетрясение зафиксировали через более чем 12 часов – вечером в 21:05. Эти толчки были несколько слабее и достигали по шкале Рихтера 2,7 балла. На этот раз источник толчков немного сместился на запад в направлении села Тростянец.