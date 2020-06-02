На Івано-Франківщині у Долинському районі за добу 1 червня сталися два землетруси. Хоч їхня магнітуда була невисокою, жителі місцевих сіл добре відчули поштовхи у своїх оселях.

Про другий землетрус на Прикарпатті за добу повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Детільніше про перший землетрус Було добре відчутно: на Івано-Франківщині стався землетрус

Землетруси на Прикарпатті: як це було

Перші поштовхи зафіксували о 7:22. Джерело землетрусу розташовувалося у районі міста Долина, що в Івано-Франківської області. Почався землетрус на глибині 2 кілометри. Найближче село, біля якого відбулися поштовхи – Якубів.

Землетрус могли відчувати люди всередині приміщення, а особливо на верхніх поверхах. Як зазначають сейсмологи, він не ніс загрози для населення. Його магнітуда за шкалою Ріхтера сягала 3,2.

Другий землетрус зафіксували через понад 12 годин – ввечері о 21: 05. Ці поштовхи були дещо слабшими і сягали за шкалою Ріхтера 2,7 балів. Цього разу джерело поштовхів трохи змістилося на захід у напрямку села Тростянець.