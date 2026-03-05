На Сицилии произошло землетрясение: местные думали, что это бомбардировка
- На Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,5 вблизи вулкана Этна.
- Звонки в спасательные службы показали, что жители перепутали землетрясение с бомбардировкой, но пострадавших или серьезных разрушений не было.
На итальянском острове Сицилия произошло небольшое землетрясение. Жители острова начали обращаться в экстренные службы, спрашивая, не началась ли бомбардировка.
Об этом сообщает CNN.
Смотрите также В защиту Кипра и против Ирана: Европа перебрасывает военно-морские силы и усиливает ПВО на острове
Как сицилийцы перепутали землетрясение с бомбардировкой?
Подземные толчки магнитудой 4,5 зафиксировали 4 марта в восточной части острова.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 7:05 вблизи вулкана Этна на глубине около четырех километров. Эпицентр располагался между населенными пунктами Рагальна, Бьянкавилла и Санта-Мария-ди-Ликодия в провинции Катания.
В Департаменте гражданской защиты заявили, что информации о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало.
В то же время спасательные службы рассказали, что после толчков получили немало звонков от местных жителей. Люди интересовались, не произошло ли на острове бомбардировки.
Иранский беспилотник недавно атаковал авиабазу Великобритании на Кипре
1 марта стало известно, что Иран направил 2 баллистические ракеты в направлении Кипра, где расположены британские военные базы. Обе ракеты или упали в море, или же были перехвачены.
Ночью 2 марта на Кипре прогремел взрыв. Местные писали, что взрывы были слышны недалеко от территории авиабазы, также раздавались сирены тревоги.
Позже СМИ узнали, что взрыв был связан с ударом беспилотника иранского происхождения.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сообщил, что речь идет об ударе беспилотника именно по взлетно-посадочной полосе аэропорта Акротири, где расположена база Королевских ВВС Великобритании.