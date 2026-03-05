Укр Рус
24 Канал Новости мира На Сицилии произошло землетрясение: местные думали, что это бомбардировка
5 марта, 22:32
2

На Сицилии произошло землетрясение: местные думали, что это бомбардировка

Сергей Попович
Основные тезисы
  • На Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,5 вблизи вулкана Этна.
  • Звонки в спасательные службы показали, что жители перепутали землетрясение с бомбардировкой, но пострадавших или серьезных разрушений не было.

На итальянском острове Сицилия произошло небольшое землетрясение. Жители острова начали обращаться в экстренные службы, спрашивая, не началась ли бомбардировка.

Об этом сообщает CNN.

Смотрите также В защиту Кипра и против Ирана: Европа перебрасывает военно-морские силы и усиливает ПВО на острове

Как сицилийцы перепутали землетрясение с бомбардировкой?

Подземные толчки магнитудой 4,5 зафиксировали 4 марта в восточной части острова.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 7:05 вблизи вулкана Этна на глубине около четырех километров. Эпицентр располагался между населенными пунктами Рагальна, Бьянкавилла и Санта-Мария-ди-Ликодия в провинции Катания.

В Департаменте гражданской защиты заявили, что информации о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало.

В то же время спасательные службы рассказали, что после толчков получили немало звонков от местных жителей. Люди интересовались, не произошло ли на острове бомбардировки.

Иранский беспилотник недавно атаковал авиабазу Великобритании на Кипре

  • 1 марта стало известно, что Иран направил 2 баллистические ракеты в направлении Кипра, где расположены британские военные базы. Обе ракеты или упали в море, или же были перехвачены.

  • Ночью 2 марта на Кипре прогремел взрыв. Местные писали, что взрывы были слышны недалеко от территории авиабазы, также раздавались сирены тревоги.

  • Позже СМИ узнали, что взрыв был связан с ударом беспилотника иранского происхождения.

  • Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сообщил, что речь идет об ударе беспилотника именно по взлетно-посадочной полосе аэропорта Акротири, где расположена база Королевских ВВС Великобритании.