Землетрясение произошло в трех странах: под удар попали США, Сирия и Турция

В понедельник днем Южная Калифорния пережила землетрясение магнитудой 4,4 балла. Также землетрясения произошли в Сирии и Турции.

К счастью, обошлось без жертв и значительного материального ущерба. Ученые пока не могут точно определить, какой разлом вызвал эти подземные толчки.

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Какие землетрясения в США

В понедельник, 12 августа, миллионы жителей Южной Калифорнии почувствовали землетрясение магнитудой 4,4 балла. Землетрясение произошло в 12:20 и было сосредоточено недалеко от Пасадены, примерно в пяти милях к северо-востоку от центра Лос-Анджелеса.

Это было, безусловно, приличное сотрясение, хотя и не большое,

– сказала Сьюзан Гаф, сейсмолог из U.S.G.S.

Через две минуты после землетрясения произошел афтершок магнитудой 2,1. По данным U.S.G.S., он был ощутим на расстоянии более 100 миль в Бейкерсфилде, Сан-Диего и Национальном парке Джошуа-Три. Эпицентр землетрясения находился в Эль-Серено, небольшом районе на северо-востоке Лос-Анджелеса.

Сейчас ученые еще не могут точно сказать, какой разлом вызвал землетрясение. Вероятно, оно произошло вблизи разлома Пуэнте-Хиллз, который проходит через бассейн Лос-Анджелеса в северную часть округа Орандж. Ученые утверждают, что эта линия разлома может вызывать разрушительные землетрясения.

Пресс-секретарь пожарной службы Лос-Анджелеса Маргарет Стюарт сообщила, что сообщений о значительных материальных убытках от землетрясения не поступало.

Дорожный патруль Калифорнии также сообщил, что не получал никаких сообщений об авариях или повреждениях, связанные с землетрясением.

Что известно о землетрясении в Турции

Издание NTV сообщило, что землетрясение глубиной 19 километров ощущалось в Хатае и Газиантепе, самой южной части Турции.

Жители Газиантепа, которые почувствовали землетрясение, с тревогой покинули дома и вышли на улицу. К счастью, оно также обошлось без значительных материальных убытков и жертв или пострадавших.

Отмечается, что эпицентр толчков был зафиксирован возле сирийского города Хама в 23:56 по местному времени.

Какой силы было землетрясение в Сирии

European-Mediterranean Seismological Centre и издание The Times of Israel сообщают, что по данным мониторинговых служб, магнитуда толчков в Сирии составляла от 5,0 до 5,5 по шкале Рихтера. В то же время немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) сообщил о магнитуде 4,8 балла.

Слабые толчки могли почувствовать жители города Алеппо, который расположен в 121 километре от эпицентра.

Слабые толчки ощущались в Алеппо в 121 км от эпицентра. Также толчки почувствовали жители северных районов Израиля и Ливана.