На щастя, обійшлося без жертв та значних матеріальних збитків. Вчені поки що не можуть точно визначити, який розлом викликав ці підземні поштовхи.

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Які землетрусу в США

У понеділок, 12 серпня, мільйони жителів Південної Каліфорнії відчули землетрус магнітудою 4,4 бала. Землетрус стався о 12:20 і був зосереджений недалеко від Пасадени, приблизно в п’яти милях на північний схід від центру Лос-Анджелеса.

Це був, безумовно, пристойний струс, хоча і не великий,

– сказала Сьюзан Гаф, сейсмолог з U.S.G.S.

Через дві хвилини після землетрусу стався афтершок магнітудою 2,1. За даними U.S.G.S., він був відчутний на відстані понад 100 миль у Бейкерсфілді, Сан-Дієго та Національному парку Джошуа-Трі. Епіцентр землетрусу знаходився в Ель-Серено, невеликому районі на північному сході Лос-Анджелеса.

Наразі вчені ще не можуть точно сказати, який розлом спричинив землетрус. Ймовірно, він стався поблизу розлому Пуенте-Хіллз, який проходить через басейн Лос-Анджелеса в північну частину округу Орандж. Вчені стверджують, що ця лінія розлому може викликати руйнівні землетруси.

Речниця пожежної служби Лос-Анджелеса Маргарет Стюарт повідомила, що повідомлень про значні матеріальні збити від землетрусу не надходило.

Дорожній патруль Каліфорнії також повідомив, що не отримував жодних повідомлень про аварії чи пошкодження, пов’язані з землетрусом.

Що відомо про землетрус в Туреччині

Видання NTV повідомило, що землетрус глибиною 19 кілометрів відчувався в Хатаї та Газіантепі, найпівденнішій частині Туреччини.

Жителі Газіантепа, які відчули землетрус, з тривогою залишили домівки та вийшли на вулицю. На щастя, він також минувся без значних матеріальних збитків та жертв чи постраждалих.

Зазначається, що епіцентр поштовхів був зафіксований біля сирійського міста Хама о 23:56 за місцевим часом.

Якої сили був землетрус в Сирії

European-Mediterranean Seismological Centre та видання The Times of Israel повідомляють, що за даними моніторингових служб, магнітуда поштовхів у Сирії становила від 5,0 до 5,5 за шкалою Ріхтера. Водночас німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) повідомив про магнітуду 4,8 бали.

Слабкі поштовхи могли відчути жителі міста Алеппо, яке розташоване за 121 кілометр від епіцентру.

Слабкі поштовхи відчувалися в Алеппо за 121 км від епіцентру. Також поштовхи відчули жителі північних районів Ізраїлю та Лівану.