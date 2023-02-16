Сила землетрясения составила 5,9. Об этом пишут росСМИ.

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Первые подземные толчки зафиксировали в 10:35 по местному времени (05:35 по киевскому времени) в акватории Байкала в 18 километрах от Большого Голоустного.

В областном центре интенсивность землетрясения составила 3. Жертв и разрушений нет. Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов в центральной части Филиппин, недалеко от острова Лусон.

В последнее время Россию изрядно трясет

15 февраля толчки почувствовали на Камчатском полуострове. Землетрясение произошло в 11:34 по местному времени. Ячейка располагалась на глубине 64 километра в акватории Тихого океана.

К тому же землетрясение произошло в 142 километрах от поселка Усть-Камчатск. Однако геофизики говорят, что жители не ощутили его толчки.

А 10 февраля на границе между Казахстаном и Россией случился землетрясение магнитудой 4,4. Т ак, землетрясение произошло в 14:00 (по Киеву) примерно в 200 километрах от города Усть-Каменогорск.

Добавим, что утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. Число жертв исчисляется тысячами. В ВОЗ заявили, что землетрясения в Турции и Сирии стали сильнейшим стихийным бедствием в регионе за последнее столетие.

Впечатляет, но пользователи сети из России порадовались мощному землетрясению в Турции. Они цинично назвали это "местой" стране за поставки в Украину беспилотников "Байрактар".