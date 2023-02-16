Сила землетрусу становила 5,9. Про це пишуть росЗМІ.

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Перші підземні поштовхи зафіксували о 10:35 за місцевим часом (05:35 за київським часом) в акваторії Байкалу за 18 кілометрів від Великого Голоустного.

В обласному центрі інтенсивність землетрусу становила 3. Жертв і руйнувань немає. Раніше землетрус магнітудою 6,1 стався біля берегів у центральній частині Філіппін, недалеко від острова Лусон.

Останнім часом Росію добряче трусить

15 лютого поштовхи відчули на Камчатському півострові. Землетрус стався об 11:34 за місцевим часом. Осередок розташовувався на глибині 64 кілометри в акваторії Тихого океану.

До того ж землетрус стався за 142 кілометри від селища Усть-Камчатськ. Однак геофізики кажуть, що мешканці не відчули його поштовхи.

А 10 лютого на кордоні між Казахстаном і Росією стався землетрус магнітудою 4,4. Так, землетрус стався о 14:00 (за Києвом) приблизно за 200 кілометрів від міста Усть-Каменогорськ.

Додамо, що вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. Кількість жертв рахується тисячами. У ВООЗ заявили, що землетруси в Туреччині та Сирії стали найсильнішим стихійним лихом у регіоні за останнє століття.

Вражає, але користувачі мережі з Росії пораділи потужному землетрусу у Туреччині. Вони цинічно назвали це "помстою" країні за поставки до України безпілотників "Байрактар".