Чудо произошло в районе Нурдаги, в провинции Газиантеп. Там спасатели извлекли из-под завалов 61-летнего мужчину, который 65 часов находился в каменной ловушке.
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На месте его осмотрели врачи и госпитализировали в университетскую больницу Газиантепа. 61-летний Ахмет Курт чудом выжил под завалами.
Свидетелем спасения стал министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум, находящийся в зоне бедствия. Он поблагодарил спасателей за проделанную работу.
А 8 февраля сеть всколыхнуло фото восьмилетнего мальчика, которого чудом удалось спасти из-под завалов Он находился там в течение 52 часов. Ребенок улыбался, когда его освободили спасатели. Мальчик махал рукой прохожим, пока его уносили в безопасное место. Когда же он воссоединился со своей матерью, он начал плакать.
Ребенок находился под завалами 52 часа / Фото PAP\EPA
Смертельное землетрясение в Турции: главное
- Мощное землетрясение всколыхнуло юг Турции, а также Сирию в понедельник, 6 февраля. Стихия нанесла серьезные разрушения как в Турции, так и в Сирии. После этого в Турции еще несколько раз фиксировались землетрясения.
- Замдиректора Института геофизики НАН Александр Кендзера сообщил, что в Турции знали, какие могут быть землетрясения. Однако, по словам сейсмолога, в Турции не провели достаточно работы чтобы убедиться, что дома будут сейсмостойкими.
- По состоянию на 7 утра 9 февраля количество погибших в результате землетрясения выросло по меньшей мере до 15 865 человек. Число погибших в Турции сейчас составляет 12 873.