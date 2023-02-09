Диво сталося у районі Нурдагі, в провінції Газіантеп. Там рятувальники дістали з-під завалів 61-річного чоловіка, який 65 годин перебував у кам'яній пастці.
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На місці його оглянули лікарі і госпіталізували до університетської лікарні Газіантепу. 61-річний Ахмет Курт дивом вижив під завалами.
Свідком порятунку став міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Мурат Курум, який перебуває в зоні лиха. Він подякував рятувальникам за пророблену роботу.
А 8 лютого мережу сколихнуло фото восьмирічного хлопчика, якого дивом вдалося врятувати з-під завалів. Він перебував там протягом 52 годин. Дитина посміхалася, коли його визволили рятувальники. Хлопчик махав рукою перехожим, поки його несли у безпечне місце. Коли ж він возз'єднався зі своєю матір'ю, то почав плакати.
Дитина перебувала під завалами 52 години / Фото PAP\EPA
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