В Турции спасли учительницу после 200 часов под завалами и упавшего с 5 этажа младенца

В Турции продолжают спасательно-поисковые работы из-за землетрясений. После 200 часов пребывания из-под завалов удалось достать учителя. Также известно, что чудом выжил ребенок, упавший с 5 этажа.

Из-под обрушившегося здания спасли 26-летнюю Эмине Акгюль, а также 8-месячную Бирсе. У крохи сломана ножка, но медики очень быстро ее вылечат.

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Учительница пролежала под завалами 200 часов

Известно, что Эмина Акгюль в больницу турецкого города Адана доставили на вертолете. Женщина более 200 часов находилась под завалами дома, в котором ее застало землетрясение.

Чтобы достать ее, вблизи шестиэтажного здания работало много людей. Все они максимально осторожно разбирали обломки бетона, чтобы спасти из ловушки женщину в столице Хатая Антакье.



Учительница чудом выжила после землетрясения / Скриншот с видео

"Она может страдать от повреждения тканей из-за голода и жажды. Наши пациенты, скорее всего, будут страдать от почечной недостаточности, и поэтому нам придется наблюдать за ней в нашей реанимации", – отметила заместитель главного врача городской больницы Аданы Нурсах Кескин.

В этой же больнице выхаживают младенца

Медики этой же больницы заботятся о здоровье восьмимесячной Бирсы. Девочка, хоть и упала с пятого этажа, жива и поправляется вместе со своей матерью Нилай.

Когда я звала своих детей, я не слышала ответа. Мне тогда не хотелось выйти живой. Я думала, как я это переживу, если моей семьи больше не будет?

– рассказала Нилай.



Нилай вместе с дочерью находятся в больнице / Скриншот с видео

Известно, что Бирсе пережила землетрясение, а ее сестричка – нет. Спасатели также продолжают искать 26-летнего сына Нилай.

Уже более 40 тысяч жертв

К сожалению, количество жертв землетрясений в Турции и Сирии растет с каждым днем. По состоянию на поздний вечер 14 февраля, известно о более 40 тысяч погибших, передает Al Jazeera.

Турецкие власти утверждают, что подземные толчки унесли жизни по меньшей мере 35 418 человек. Что касается Сирии, то там насчитывается более 5 800 жертв.