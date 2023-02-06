Заметим, что этот землетрясение случилось в пятницу, 6 февраля. СМИ сообщают, что Офис главного прокуратура Анкары принялся расследовать дело в отношении предприятий, повысивших цены после этой катастрофы.

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О каких именно компаниях идет речь

Собственно, цены на свои товары подняли предприятия, продающие одеяла и другие жизненно важные вещи, которые нужны пострадавшим. Кроме того, некоторые автобусные компании, работающие в Аште, повысили цены на билеты в 2-3 раза.

Необходимые инструкции (относительно таких компаний – 24 Канал) предоставлено,

– говорится в заявлении турецких властей.

Собственно, лучшим словом, которым можно описать эту ситуацию, является "мародерство". Люди, которые сейчас в Турции в несколько раз дороже продают пострадавшие одеяла, являются мародерами.

История термина "мародер" Это слово, вероятно, появилось во время Тридцатилетней войны, продолжавшейся в Европе до второй половины 17 века. Тогда мародерами называли людей, которые наживались на войне, однако сейчас этот термин приобрел более активное использование в различных отраслях. В частности, его используют теперь также в отношении людей, которые прибегают к мошенничеству, обману и кражам во время катастроф.

Источник: Википедия

Землетрясение в Турции: актуальная информация