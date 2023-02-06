Заметим, что этот землетрясение случилось в пятницу, 6 февраля. СМИ сообщают, что Офис главного прокуратура Анкары принялся расследовать дело в отношении предприятий, повысивших цены после этой катастрофы.
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О каких именно компаниях идет речь
Собственно, цены на свои товары подняли предприятия, продающие одеяла и другие жизненно важные вещи, которые нужны пострадавшим. Кроме того, некоторые автобусные компании, работающие в Аште, повысили цены на билеты в 2-3 раза.
Необходимые инструкции (относительно таких компаний – 24 Канал) предоставлено,
– говорится в заявлении турецких властей.
Собственно, лучшим словом, которым можно описать эту ситуацию, является "мародерство". Люди, которые сейчас в Турции в несколько раз дороже продают пострадавшие одеяла, являются мародерами.
История термина "мародер"Это слово, вероятно, появилось во время Тридцатилетней войны, продолжавшейся в Европе до второй половины 17 века. Тогда мародерами называли людей, которые наживались на войне, однако сейчас этот термин приобрел более активное использование в различных отраслях. В частности, его используют теперь также в отношении людей, которые прибегают к мошенничеству, обману и кражам во время катастроф.
Источник: Википедия
Землетрясение в Турции: актуальная информация
- После того как произошло это стихийное явление, эксперты констатировали, что магнитуда землетрясения составила 7,6. Как происходили спасательные работы после этих колебаний можно, в частности, увидеть на видео, что активно распространяемые по сети.
- В то же время сейсмограф Александр Кендзера констатировал, что таких катастрофических последствий в результате толчков земной поверхности можно было бы избежать. Произошло бы это тогда, если бы власть давала надлежащие указания по проектированию и сооружению домов в этом регионе.
- Кроме того, следует упомянуть, что после землетрясения в турецком порту Искендерун вспыхнул пожар. Пламя можно было наблюдать в нескольких километрах от места происшествия.