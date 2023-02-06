Зауважимо, що цей землетрус трапився у п'ятницю, 6 лютого. ЗМІ повідомляють, що Офіс головного прокуратура Анкари взявся розслідувати справу щодо підприємств, які підвищили ціни після цієї катастрофи.

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Про які саме компанії йдеться

Власне, ціни на свої товари підняли підприємства, що продають ковдри та інші життєво важливі речі, які потрібні постраждалим. Окрім того, деякі автобусні компанії, які працюють в Ашті, підвищили ціни на квитки у 2-3 рази.

Необхідні інструкції (щодо таких компаній – 24 Канал) надано,

– йдеться в заяві турецької влади.

Власне, найкращим словом, яким можна описати цю ситуацію є "мародерство". Люди, які зараз в Туреччині у декілька разів дорожче продають ковдри постраждалим, є мародерами.

Історія терміну "мародер" Це слово, ймовірно, з'явилось під час Тридцятилітньої війни, що тривала в Європі до другої половини 17 століття. Тоді мародерами називали людей, що наживались на війні, однак зараз цей термін набув більш активного використання в різних галузях. Зокрема, його вживають тепер також стосовно людей, які вдаються до шахрайства, обману та крадіжок під час катастроф.

Джерело: Вікіпедія

Землетрус в Туреччині: актуальна інформація