Крупнейшая катастрофа в истории после 1939 года, – Эрдоган о землетрясении в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение, которое произошло рано утром, стало величайшим бедствием в стране с 1939 года.

В результате ночного землетрясения в Турции 6 февраля погибли по меньшей мере 1 014 человек, более 5 000 получили ранения. И страну продолжает "трясти".

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Это самая большая беда в истории страны с 1939 года

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение 6 февраля стало величайшим бедствием в стране с 1939 года. Более 1 000 человек погибли, разрушены около 2 818 зданий. Количество установленных жертв, скорее всего, значительно возрастет, поскольку завалов очень много и сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы. Тем временем в стране продолжаются землетрясения.

Нынешние землетрясения унесли более 1500 жизней в Турции и Сирии

Землетрясение в Эрзинджане 1939 года, о котором упоминает Эрдоган, унесло жизни 33 000 человек. После этого в 1999 году было еще одно сильное землетрясение в Измите. Тогда погибли более 17 000 человек.

Ночью 6 февраля на протяжении 12 часов в южной части Турции и на севере Сирии произошли 2 мощнейших землетрясения. После этого продолжают продолжаться несколько меньше, однако все равно мощные толчки.

Официальные данные из Турции свидетельствуют, что погибли 1 014 человек, 5 383 получили ранения, 2 818 зданий разрушены.

В Сирии, по данным Министерства здравоохранения, погибли 326 человек и 1 042 получили ранения. Вдобавок к этим данным спасательная служба "Белых касок" на северо-западе Сирии в неподконтрольных правительству районах сообщила о 221 погибшем.

В результате общее количество подтвержденных погибших в обеих странах по состоянию на 15:30 составляет 1 561.