Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал директор Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, сейсмолог Александр Кендзера.

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С чем вообще связано землетрясение в Тернопольской области

Александр Кендзера рассказал, что землетрясения в регионе между Тернополем Збаражем и Волочиском были уже и раньше.

Очевидно, мы говорим, что на нашей территории, как и во всем мире, происходят динамические движения, что вызывает тряску земли. Оно доходит до Главного центра специального контроля, который это наблюдает, и это показывает как землетрясение,

– объяснил сейсмолог.

Он также отметил, что в районе, где произошло землетрясение в Тернопольской области, нет больших тектонически-активных геологических структур, которые могли бы привести к гораздо большим толчкам в земле.

Ученый также отметил, что это землетрясение никак не связано с российской атакой на Тернопольскую область, которая состоялась утром 7 марта.

"Это землетрясение мы считаем маленьким, небольшим. Но мощности энергетические, которые выделяют подобные землетрясения, в сотни или тысячи раз больше, чем те, что могут спровоцировать неатомное, то есть обычное, оружие", – отметил Александр Кендзера.

К слову, землетрясение 16 февраля также фиксировали и в Полтавской области. Подземные толчки на глубине 2 километра происходили в районе села Браилки, магнитуда землетрясения была 3,1 по шкале Рихтера.