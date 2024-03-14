Землетрясение могло нанести определенный ущерб в эпицентральной зоне. Об этом сообщает черногорское издание Vijesti.

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Землетрясение в Черногории

Согласно информации Института гидрометеорологии и сейсмологии, толчки зафиксировали в 04:06. Эпицентр находился в пяти километрах от города Чарадже в муниципалитете Никшич.

Там отметили, что эпицентр находился на глубине 14 километров.

Землетрясение было ощутимо. Большое количество людей написали в соцсетях, что толчки землетрясения разбудили их.

Что касается разрушений и пострадавших, то такой информации не сообщали. Однако Институт в сообщении отметил, что толчки такой силы могли вызвать определенные разрушения вблизи эпицентра.

Кроме этого, балканская служба "Радио Свобода" сообщили, что толчки были ощутимы также в соседней БиГ и Хорватии.

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