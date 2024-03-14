Землетрус міг завдати певних збитків в епіцентральній зоні. Про це повідомляє чорногорське видання Vijesti.
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Землетрус в Чорногорії
Відповідно до інформації Інституту гідрометеорології та сейсмології, поштовхи зафіксували о 04:06. Епіцентр знаходився в п'яти кілометрах від міста Чарадже в муніципалітеті Нікшич.
Там зазначили, що епіцентр знаходився на глибині 14 кілометрів.
Землетрус був відчутний. Велика кількість людей написали у соцмережах, що поштовхи землетрусу розбудили їх.
Що стосується руйнувань та постраждалих, то такої інформації не повідомляли. Однак Інститут у повідомленні зазначив, що поштовхи такої сили могли спричинити певні руйнування поблизу епіцентру.
Крім цього, балканська служба "Радіо Свобода" повідомили, що поштовхи були відчутні також у сусідній БіГ та Хорватії.
Інші випадки землетрусів у світі
- У Казахстані 4 березня орієнтовно об 11:20 зафіксували сильний землетрус. Його сила становила не менше 5 балів. Епіцентр землетрусу був орієнтовно за 40 кілометрів від Алмати – найбільшого міста Казахстану.
- 22 січня стало відомо, що у Китаї на кордоні з Киргизстаном та Казахстаном стався землетрус магнітудою 7. За даними служб, епіцентр розташовувався на китайсько-киргизстанському кордоні. За 121 кілометр на захід від китайського повіту Аксу і за 270 кілометрів на південний схід від Алма-Ати в Казахстані.
- У цетральній частині Японії 1 січня, стався потужний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на побережжі Японського моря поблизу префектури Ісікава на острові Хонсю. Землетрус був досить сильним, оскільки його відчували також у Токіо. Магнітуду землетрусу оцінюють у 7,6.