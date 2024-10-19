В Германии произошло землетрясение: какой была его сила

В субботу, 19 октября, в Германии зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 3,1.

Об этом сообщает издание Bild.

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Что известно о землетрясении в Германии

Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в федеральной земле Бранденбург между населенными пунктами Герцберг и Кирхгайн.

В Федеральном институте геонаук и природных ресурсов (BGR) заявили, что землетрясение было необычным.

Оно произошло в месте, где ранее никогда не наблюдалась сейсмическая активность,

– сказал представитель BGR.

Сообщения о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало. Предполагается, что легкое землетрясение связано с добычей угля.

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К слову, несколько дней назад мощное землетрясение магнитудой 6,1 всколыхнуло Турцию. Эпицентр располагался в районе Кале, что примерно в 40 километрах от столицы провинции Малатья. Землетрясение почувствовали и в сирийских провинциях Хасеке, Дейр-эз-Зор и Алеппо.