Утром, 16 октября, землетрясение зафиксировали в 40 километрах от города Малатья. Все службы на месте работают, сообщают в Reuters.

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Очередное землетрясение в Турции

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщило о землетрясении магнитудой 5,9 в 10:46 (9:45 по Киеву).

Эпицентр располагался в районе Кале, что примерно в 40 километрах от столицы провинции Малатья.

Наши команды находятся наготове, и операции сканирования на месте продолжаются,

– сообщили в AFAD.

Землетрясение почувствовали и в сирийских провинциях Хасеке, Дейр-эз-Зор и Алеппо, сообщают в информационном агентстве страны.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что фиксировал в районе землетрясение магнитудой 6,1, что было на глубине 9 километров под землей.

Напоминаем, в феврале 2023 года в районе этого же города Малатья, случилось мощное землетрясение магнитудой 5,6. Тогда оно вызвало разрушения, один человек погиб, десятки были ранены.