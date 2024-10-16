Зранку, 16 жовтня, землетрус зафіксували за 40 кілометрів від міста Малатья. Всі служби на місці працюють, повідомляють у Reuters.
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Черговий землетрус у Туреччині
Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) повідомило про землетрус магнітудою 5,9 о 10:46 (9:45 по Києву).
Епіцентр розташовувався в районі Кале, що приблизно за 40 кілометрів від столиці провінції Малатья.
Наші команди знаходяться на поготові, і операції сканування на місці тривають,
– повідомили в AFAD.
Землетрус відчули й у сирійських провінціях Хасеке, Дейр-ез-Зор та Алеппо, повідомляють в інформаційному агентстві країни.
Європейський середземноморський сейсмологічний центр повідомляє, що фіксував у районі землетрус магнітудою 6,1, що був на глибині 9 кілометрів під землею.
Нагадуємо, у лютому 2023 року в районі цього ж міста Малатья, трапився потужний землетрус магнітудою 5,6. Тоді він спричинив руйнування, одна людина загинула, десятки було поранено.