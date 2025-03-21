В Иране произошло землетрясение вблизи одного из крупнейших в стране ядерных объектов

В центральной части Ирана, недалеко от города Исфаган, произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов. Подземные толчки зафиксированы всего в 26,5 кілометрів от ядерного объекта в Натанзе, ключевого центра обогащения урана в стране.

Уже через несколько часов произошло второе землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Что известно о землетрясениях в Иране

В иране произошли 2 землетрясения магнитудой 5,0 и 4,5. Это произошло всего в 26,5 километрах от ядерного объекта в Натанзе.

Местные власти не сообщают о разрушении ядерного объекта или жертвах. Глава кризисного управления Реза Муссави заверил, что аварийные службы работают в пострадавших районах.

Землетрясение произошло в период высокого международного напряжения, когда США и Израиль готовятся к важным переговорам в Вашингтоне по иранской ядерной программе. Эксперты отмечают, что даже природные катаклизмы вблизи стратегических объектов могут обострить геополитическую ситуацию.

Землетрясение привело к тому, что здания в центральной части округа Натанз содрогнулись, и люди вышли на улицы и открытые пространства,

– сообщает генеральный директор департамента по управлению кризисными ситуациями Исфагана Мансур Гласс Шишефоруш.

Комплекс в Натанзе. расположенный преимущественно под землей. неоднократно становился мишенью атак. В июле 2020 года вблизи него произошел взрыв на заводе по сборке центрифуг, а в апреле 2021 года объект подвергся нападению, в котором Иран обвинил Израиль.