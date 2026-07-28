Японию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,1

Во вторник, 28 июля, мощное землетрясение всколыхнуло южную Японию. В результате тысячи домов остались без электроэнергии, дороги были повреждены, а по меньшей мере 50 человек получили ранения.

Об этом пишет Reuters .

Последствия землетрясения в Японии

Землетрясение в префектуре Кумамото было магнитудой 7,1.

Точное количество жертв и объем ущерба все еще оцениваются.

В некоторых районах произошли перебои с электроэнергией и пожарами, а также повреждены дороги и мосты, а также обрушение зданий,

– заявила премьер-министр Японии.

В одной больнице сообщили о более чем 50 пострадавших. В частности, травмировались несколько человек, находившихся в скоростном поезде на момент землетрясения.

Землетрясение в Японии: смотрите видео

Ряд зданий был поврежден, в том числе торговый центр Aeon. Около 40 тысяч домов остались без электроэнергии.

Из-за проблем со светом перебои возникли в работе мобильной связи.

Также на главных дорогах появились большие трещины. В частности, повреждена одна из главных автомагистралей страны Кюсю. Ее отдельные участки сместились и разошлись в местах стыка.

Эта автомагистраль является одной из основных транспортных артерий стране восходящего солнца и простирается на 346,2 км.

Толчками даже был поврежден каменный стены в замке Кумамото.

Повреждение автомагистрали Кюсю: смотрите видео

Также сошел с рельсов товарный поезд. Все железнодорожное сообщение было остановлено, а рейсы отменены. Аналогичная ситуация сложилась с авиаперелетами.

Ряд известных заводов вынуждены были эвакуировать работников с рабочих мест.

По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в общей сложности более 150 000 человек получили указания обратиться в эвакуационные центры.

Также представитель Японского метеорологического агентства сообщил, что жители районов, испытавшие наибольшие толчки, должны опасаться дальнейших сильных землетрясений в течение недели, а также риска оползней.

Справочно. Япония является одним из наиболее подверженных землетрясениям стран мира, где землетрясения происходят по меньшей мере каждые 5 минут. Она расположена вдоль "огненного кольца" вулканов и океанических впадин, частично окружающих Тихоокеанский бассейн. На страну приходится около 20% землетрясений в мире магнитудой 6,0 или больше.

Землетрясение в Японии: смотрите видео

Visuals from Aso Kumamoto Airport (KMJ), Japan during the massive M7.1 earthquake. (地震 ) pic.twitter.com/sLTMHBGGuj – Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

Напомним, что в начале июля смертельные землетрясения всколыхнули Венесуэлу . Известно более 5 тысяч погибших и еще 16 тысяч раненых.

А на днях незначительные толчки зафиксировали и в Украине . Это произошло на территории Пустомытовского городского общества Львовского района. Землетрясение было магнитудой 2,8.