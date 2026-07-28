Японию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,1
Во вторник, 28 июля, мощное землетрясение всколыхнуло южную Японию. В результате тысячи домов остались без электроэнергии, дороги были повреждены, а по меньшей мере 50 человек получили ранения.
Об этом пишет Reuters .
Последствия землетрясения в Японии
Землетрясение в префектуре Кумамото было магнитудой 7,1.
Точное количество жертв и объем ущерба все еще оцениваются.
В некоторых районах произошли перебои с электроэнергией и пожарами, а также повреждены дороги и мосты, а также обрушение зданий,
– заявила премьер-министр Японии.
В одной больнице сообщили о более чем 50 пострадавших. В частности, травмировались несколько человек, находившихся в скоростном поезде на момент землетрясения.
Землетрясение в Японии: смотрите видео
Ряд зданий был поврежден, в том числе торговый центр Aeon. Около 40 тысяч домов остались без электроэнергии.
Из-за проблем со светом перебои возникли в работе мобильной связи.
Также на главных дорогах появились большие трещины. В частности, повреждена одна из главных автомагистралей страны Кюсю. Ее отдельные участки сместились и разошлись в местах стыка.
Эта автомагистраль является одной из основных транспортных артерий стране восходящего солнца и простирается на 346,2 км.
Толчками даже был поврежден каменный стены в замке Кумамото.
Повреждение автомагистрали Кюсю: смотрите видео
Также сошел с рельсов товарный поезд. Все железнодорожное сообщение было остановлено, а рейсы отменены. Аналогичная ситуация сложилась с авиаперелетами.
Ряд известных заводов вынуждены были эвакуировать работников с рабочих мест.
По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в общей сложности более 150 000 человек получили указания обратиться в эвакуационные центры.
Также представитель Японского метеорологического агентства сообщил, что жители районов, испытавшие наибольшие толчки, должны опасаться дальнейших сильных землетрясений в течение недели, а также риска оползней.
Справочно. Япония является одним из наиболее подверженных землетрясениям стран мира, где землетрясения происходят по меньшей мере каждые 5 минут. Она расположена вдоль "огненного кольца" вулканов и океанических впадин, частично окружающих Тихоокеанский бассейн. На страну приходится около 20% землетрясений в мире магнитудой 6,0 или больше.
Землетрясение в Японии: смотрите видео
Напомним, что в начале июля смертельные землетрясения всколыхнули Венесуэлу . Известно более 5 тысяч погибших и еще 16 тысяч раненых.
А на днях незначительные толчки зафиксировали и в Украине . Это произошло на территории Пустомытовского городского общества Львовского района. Землетрясение было магнитудой 2,8.