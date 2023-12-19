Землетрясение в Китае: сотни погибших и пропавших без вести – все, что известно сейчас

В приграничном районе Китая Ганьсу-Цинхай произошло сильное землетрясение. В результате стихии, по последним данным, погибли по меньшей мере 118 человек, более 400 – получили ранения. Спасательные команды продолжают поиск людей под завалами при минусовой температуре.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуд землетрясения на 6,1. Государственные СМИ Китая сообщили, что землетрясение было зафиксировано с магнитудой 6,2. Все, что известно о ситуации сейчас рассказывает 24 Канал.

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Зона землетрясения

Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения ночью составила 5,9 балла. Управление по землетрясениям Китая подало несколько более высокие показатели — 6,2 балла.

По данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 35 километров, а его эпицентр – в 102 километрах юго-западнее столицы провинции Ганьсу Ланьчжоу.



Зона землетрясения / Фото US Geological Survey

Эпицентр землетрясения – в 5 километрах от границы между двумя северо-западными провинциями. Очевидцы сообщали о сильных толчках во многих частях провинции Цинхай.

По состоянию на 08:00 было зафиксировано 32 афтершока. Магнитуда наибольшего – 4,0.

Зона бедствия расположена в высокогорном регионе, поэтому спасательные работы направлены на предотвращение вторичных катастроф, вызванных другими факторами, кроме землетрясения.

В результате землетрясения также повреждены некоторые объекты водоснабжения, линии электропередач, дороги и другая инфраструктура.

Погибшие и пострадавшие

Землетрясение произошло около полуночи. По состоянию на утро 19 декабря в результате землетрясения повреждено более 4 700 домов в провинции Ганьсу.



Последствия мощного землетрясения / Фото China Daily

По данным Reuters, землетрясение унесло жизни по меньшей мере 118 человек, еще 20 человек считаются пропавшими без вести.



В результате землетрясения пострадали сотни людей / Фото China Daily

Власти Ганьсу утром официально сообщили о гибели 105 человек и еще 397 раненых, в том числе 16 человек в тяжелом состоянии. По данным государственных СМИ, еще 13 человек погибли и 182 получили ранения в провинции Цинхай в районе севернее эпицентра землетрясения. Еще 20 человек считаются пропавшими без вести в Цинхае.

Китай мобилизует свои вооруженные силы

Министерство управления чрезвычайными ситуациями Китая ввело режим реагирования на землетрясение повышенного второго уровня. В районе землетрясения привлечены 1440 спасателей.

Более того, в Ганьсу мобилизовали более 300 офицеров и солдат для ликвидации последствий землетрясения. В частности, к поиску и спасению людей, транспортировке раненых, расчистке проезжей части и установке палаток как укрытие.

Спасатели работают, несмотря на морозную погоду / Фото China Daily



Пострадавшим оказывают помощь / Фото China Daily

! Утром температура в Линься, Ганьсу, недалеко от места землетрясения, составляла минус 14 градусов. На большей части Китая держится морозная погода.

Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и финансов страны выделили 200 миллионов юаней (28 миллионов долларов) Ганьсу и Цинхаю для помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий в пострадавших от толчков районах в двух провинциях.

В релизе говорится, что 150 миллионов юаней будет предоставлено Ганьсу, а остальные 50 миллионов юаней – Цинхаю.