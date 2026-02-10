Толчки дошли и до Крыма: у побережья полуострова произошло землетрясение

Во вторник, 10 февраля, вблизи побережья Крымского полуострова зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 3,6 по шкале Рихтера.

Соответствующую информацию предоставили в Главном центре специального контроля.

К теме Второй раз за последние дни: Полтавскую область всколыхнуло землетрясение

Каким было землетрясение в Крыму?

Эпицентр толчков располагался в районе Керчи на глубине 14 километров. Специалисты классифицируют это землетрясение как неощутимое для людей.



Землетрясение в Крыму 10 февраля / Скриншот

Отметим, что ночью 10 февраля землетрясение было и в Новороссийске. Его почувствовали также жители Донбасса и Запорожья. На официальном сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра уточнили, что магнитуда этого землетрясения составила 4,8.

Где еще в Украине происходили землетрясения в последнее время?