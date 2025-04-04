Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В Мьянме нашли живых людей под завалами

Так, в издании указывают, что 2 выживших людей,, вытащили из-под обломков разрушенных зданий в Мьянме через несколько дней после того, как страна пострадала от разрушительного землетрясения магнитудой 7,7.

Одного человека спасли в городе Мандалай, неподалеку от эпицентра землетрясения. Там 53-летнего мужчину вытащили представители пожарной службы Мьянмы и китайская команда спасателей.

Указывается, что пострадавшего нашли через 125 часов после того, как он оказался в ловушке среди обломков поваленного отеля.

Во время отдельной спасательной операции в соседнем городе Сагаинг спасли 40-летнего мужчину. Его вытащили из-под завалов во вторник, 2 апреля. Сейчас пострадавший находится в больнице и по словам спасателей, он "чувствует себя хорошо".

Напомним, что согласно данным AP, количество жертв землетрясения в Мьянме возросло до 3 085 человек. Еще около 4 715 – получили ранения.