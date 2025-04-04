Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У М'янмі відшукали живих людей під завалами

Так, у виданні вказують, що 2 людей, які вижили, витягли з-під уламків зруйнованих будівель у М'янмі через декілька днів після того, як країна постраждала від руйнівного землетрусу магнітудою 7,7.

Одну людину врятували в місті Мандалай, неподалік від епіцентру землетрусу. Там 53-річного чоловіка витягли представники пожежної служби М'янми та китайська команда рятувальників.

Вказується, що потерпілого відшукали через 125 годин після того, як він опинився в пастці серед уламків поваленого готелю.

Під час окремої рятувальної операції в сусідньому місті Сагаінг врятували 40-річного чоловіка. Його витягли з-під завалів у вівторок, 2 квітня. Наразі постраждалий перебуває у лікарні й за словами рятувальників, він "почувається добре".

Нагадаємо, що відповідно до даних AP, кількість жертв землетрусу у М'янмі зросла до 3 085 осіб. Ще близько 4 715 – зазнали поранень.