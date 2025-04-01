Йдеться про спеціально збудоване та ізольоване місто Найп'їдо, назва якого в перекладі означає "оселя королів". Про це повідомляє Reuters, передає 24 Канал.

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"Оселя королів" зруйнована

Землетрус став найсильнішим у М'янмі за останнє століття, забравши життя близько 2 000 людей. Паливо, медикаменти, житло – тепер розкіш для місцевих, пише Reuters.

Без електрики, води та інтернету чиновники режиму працюють на галявинах біля руїн міністерства закордонних справ, тоді як мешканці міста сплять на вулиці, остерігаючись повторних підземних поштовхів,

– йдеться в повідомленні.

Супутникові знімки та фотографії, опубліковані місцевими ЗМІ, свідчать про зруйновані лікарні та державні житлові комплекси. Постраждав і гігантський президентський палац, на кадрах видно уламки позолочених гвинтових сходів і люстри.

І хоча пошкоджені дороги можуть вплинути на логістику й розгортання військ у короткостроковій перспективі, наразі не схоже, що землетрус завдав серйозного удару по боєздатності армії М'янми. Військові продовжували бомбити міста навіть після стихійного лиха.

Землетрус як "кармічна відплата"

Цікаво, що більшість населення країни – буддисти, які приписують землетрусу глибоке астрологічне значення. Місцеві військові лідери також орієнтуються на пророцтва при ухваленні рішень.

"Особливо забобонний" лідер Мін Аун Хлайн ризикує тим, що члени його найближчого оточення і військова еліта сприймуть стихійне лихо як "форму кармічної відплати".

Мін Аун Хлайн також знає, що це момент серйозної небезпеки для його режиму – постраждали його власні патронажні мережі й військова еліта,

– повідомили для Reuters.

Нагадаємо, 4 березня Мін Аун Хлайн зустрівся з Владіміром Путіним у Кремлі, назвавши його "королем" і висловивши підтримку так званій "спеціальній військовій операції" в Україні. Гість подарував президенту Росії старовинну книгу з нібито пророцтвом Будди про дружні відносини країн і запросив його в М'янму.