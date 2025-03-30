За даними державних ЗМІ М'янми, відомо про 1 644 загиблих, 3 408 поранених і 139 зниклих безвісти. Очікується, що ці цифри зростуть. Землетрус також спричинив загибель щонайменше 10 осіб у Таїланді, а 78 людей зникли безвісти після обвалу будівлі в Бангкоку, передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

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Жертв може бути у десятки разів більше

Цей землетрус у М'янмі став найпотужнішим у світі з часу катастрофічного землетрусу в Туреччині та Сирії у 2023 році. Його відчували в усьому регіоні, зокрема в китайських провінціях Юньнань і Сичуань, у В'єтнамі та Бангладеш.

Геологічна служба США (USGS) спрогнозувала, що кількість загиблих у М'янмі може перевищити 10 000 осіб, оскільки "катастрофа, ймовірно, є масштабною".

Крім того, служба попередила, що економічні втрати можуть перевищити ВВП країни, який у 2023 році становив 66,76 мільярдів доларів, за даними Світового банку.

Катастрофа сталася на тлі триваючої громадянської війни в М'янмі після військового перевороту 2021 року, який повалив демократично обраний уряд лауреатки Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі.

Є побоювання щодо доступу гуманітарної допомоги в М'янмі, де військові уряди раніще обмежували міжнародну допомогу жертвам стихійних лих. Це траплялося після циклону Мока у 2023 році та циклону Наргіс у 2008 році, який забрав понад 100 000 життів.