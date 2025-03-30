По данным государственных СМИ Мьянмы, известно о 1 644 погибших, 3 408 раненых и 139 пропавших без вести. Ожидается, что эти цифры возрастут. Землетрясение также повлекло гибель по меньшей мере 10 человек в Таиланде, а 78 человек пропали без вести после обвала здания в Бангкоке, передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

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Жертв может быть в десятки раз больше

Это землетрясение в Мьянме стало самым мощным в мире со времени катастрофического землетрясения в Турции и Сирии в 2023 году. Его чувствовали во всем регионе, в частности в китайских провинциях Юньнань и Сычуань, во Вьетнаме и Бангладеш.

Геологическая служба США (USGS) спрогнозировала, что количество погибших в Мьянме может превысить 10 000 человек, поскольку "катастрофа, вероятно, является масштабной".

Кроме того, служба предупредила, что экономические потери могут превысить ВВП страны, который в 2023 году составлял 66,76 миллиардов долларов, по данным Всемирного банка.

Катастрофа произошла на фоне продолжающейся гражданской войны в Мьянме после военного переворота 2021 года, который сверг демократически избранное правительство лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

Есть опасения относительно доступа гуманитарной помощи в Мьянме, где военные правительства раньше ограничивали международную помощь жертвам стихийных бедствий. Это случалось после циклона Мока в 2023 году и циклона Наргис в 2008 году, который унес более 100 000 жизней.