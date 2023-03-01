Хугербитс подчеркнул, что это землетрясение может происходить в первую неделю марта 2023 года. Его магнитуда будет составлять не менее 8,5. В частности, в эпицентре могут оказаться Камчатка или Курильские острова.
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По словам Хугербитса, мир должен насторожиться. Угроза очень велика.
Это то, что должно насторожить всех. Если вы находитесь в сейсмоопасной зоне, вам всегда нужен план на случай чрезвычайных ситуаций,
– заявил Хугербитс.
Что известно о Хугербитсе
Тем временем Александр Кендзера – заместитель директора Института геофизики НАН – рассказывал, что во времени землетрясения предусмотреть невозможно.
В Геологической службе США также это подчеркивали. Невозможно установить, когда планету всколыхнет то или иное землетрясение.
Кроме того, опровергли предположение, активно распространяемое в сети, что землетрясения якобы происходят в ответ на выравнивание планет или другие явления в Солнечной системе. Подчеркнули, что эти исследования "не имеют общепризнанной научной ценности".