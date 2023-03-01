Хугербітс наголосив, що цей землетрус може відбуватися у перший тиждень березня 2023 року. Його магнітуда становитиме щонайменше 8,5. Зокрема, в епіцентрі можуть опинитися Камчатка або Курильські острови.

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За словами Хугербітса, світ має насторожитися. Загроза – дуже велика.

Це те, що має насторожити всіх. Якщо ви перебуваєте в сейсмонебезпечній зоні, вам завжди потрібен план на випадок надзвичайних ситуацій,

– заявив Хугербітс.

Що відомо про Хугербітса

Хугербітс став відомий на весь світ завдяки своєму попередженню про землетруси у Туреччині та Сирії. На чоловіка підписалися понад 1,4 мільйона фоловерів. Водночас Хугербітс не має науково ступеня. Він – дослідник-аматор.