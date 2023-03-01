Хугербітс наголосив, що цей землетрус може відбуватися у перший тиждень березня 2023 року. Його магнітуда становитиме щонайменше 8,5. Зокрема, в епіцентрі можуть опинитися Камчатка або Курильські острови.
Зверніть увагу У районі Малатьї в Туреччині новий потужний землетрус: є жертви, поранені та руйнування
За словами Хугербітса, світ має насторожитися. Загроза – дуже велика.
Це те, що має насторожити всіх. Якщо ви перебуваєте в сейсмонебезпечній зоні, вам завжди потрібен план на випадок надзвичайних ситуацій,
– заявив Хугербітс.
Що відомо про Хугербітса
- Тим часом Олександр Кендзера – заступник директора Інституту геофізики НАН – розповідав, що у часі землетруси передбачити неможливо.