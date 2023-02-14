Румынию второй раз за два дня всколыхнуло сильное землетрясение

В Румынии второй раз за сегодня, 14 февраля, зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,7. После землетрясения последовали два афтершока.

Землетрясение произошло в 15:16 в Юго-Западном уезде Горж после того, как в понедельник произошло еще одно сильное землетрясение магнитудой 5,2. Накануне в этой зоне произошла серия пяти землетрясений подряд.

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Отмечают, что новые толчки ощущали также в Бухаресте. После землетрясения произошло два афтершока магнитудой 3,4 и 3,5.

Национальный научно-исследовательский институт сообщил, что землетрясение было зарегистрировано на глубине 6,2 километра и расположено в 102 километрах к северу от Крайовы, в 120 километрах к юго-западу от Сибиу и в 146 километрах к западу от Питешти.



В Румынии второй раз за день зафиксировали сильное землетрясение / Фото EMSC

О пострадавших в результате землетрясения в Румынии не сообщали.

Отметим, что вчера Румынию тоже всколыхнуло землетрясение. Его толчки ощутили и в других странах на Балканах – в Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине и Сербии.



Как вести себя во время землетрясения / Инфографика 24 Канала